麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告（26）について、弁護士が東京地裁に保釈を請求しました。俳優の清水尋也被告は東京都内の自宅で乾燥大麻を所持していた疑いで9月に逮捕され、22日付で起訴されました。起訴を受け、清水被告の弁護士が東京地裁に対し、清水被告の保釈を請求しました。今後は、東京地裁が証拠隠滅や逃亡の恐れがないかなどを考慮して保釈を認めるかどうか判断することになります。清水被告は逮捕