山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。9月18日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとしてNCT 127・YUTAと桜田通が出演した。桜田の“恋愛偏差値”について、昔から彼のことを知っているという鈴木が「めっちゃ申し訳ないんですけど…」と切り出す。鈴木が語った桜田のイメージに、桜田本人も思わず苦笑し…。【映像】桜田通「愛してるって言