駅弁の製造・販売を手がける淡路屋は、2025年大阪・関西万博の公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャクひっぱりだこ飯」を9月18日より順次先行発売しました。しかし、予想をはるかに上回る人気となり、先行販売を行った東京駅の「駅弁屋祭」では即日完売し、急遽、整理券の配布と購入個数制限を設ける事態となっています。お弁当の中身は伝統の味そのままに、ミャクミャクをあしらった特製デザインの陶器容器が特徴です。また、