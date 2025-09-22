9月21日から始まった秋の全国交通安全運動。垂水市ではパトロール隊の出発式が行われました。子供たちが交通安全を願って作った個性豊かな「かかし」のコンテストも行われました。（児童）「道路への飛び出しは絶対しません。道路を横断するときは必ず右左右を確認します」交通安全の誓いの言葉を述べたのは、垂水市の松ヶ崎小学校の子どもたちです。道の駅たるみず 湯っ足り館では、9月21日から始まった「秋の全国交通