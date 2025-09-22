県内で撮影された自主制作映画をPRしようと監督や出演者が塩田知事を表敬訪問しました。塩田知事を訪ねたのは県内で撮影され出演者も全員鹿児島在住という、自主制作映画「エイタロウ」の監督や出演者です。この映画は、契約社員として働き家族を養いながらも役者としての夢を諦めきれない主人公の波乱に満ちた生きざまを描いた作品です。主演を務めた紱田英太郎さんは映画をきっかけに鹿児島の魅力を発信できればと