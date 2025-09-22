これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆23日(火)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われて晴れる時間が長くなるでしょう。 最高気温は、27～28℃の予想です。22日(月)よりやや高く、少し汗ばむくらいになりそうです。 ・中越地方 午前中は雲が広がるところもありますが、天気の崩れはないでしょう。 日中の気温は26℃前後で、過ごしやすい体感になりそう