現地９月21日に開催されたブンデスリーガ２部の第６節で、秋山裕紀と古川陽介が所属するダルムシュタットが敵地でデュッセルドルフと対戦。３−０の快勝を飾った。この一戦で貴重な先制点を奪ったのが、スタメン出場を果たした秋山だった。スコアレスで迎えた65分に敵陣ボックス内でこぼれ球に反応。豪快に右足を振り抜き、強烈な一撃でネットを揺らしてみせた。今夏にダルムシュタットに加入した24歳日本人MFにとって、これ