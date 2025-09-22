【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子とAぇ! groupの2組がタッグを組み、本来は交わらない要素を掛け合わせて“見たことのない”を生み出す実験バラエティ『なにわ×Aぇ!の超（スーパー）合体できるかな？』が、9月23日22時からカンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送される。 ■学園全体を舞台にした巨大装置“超セタゴラスイッチ”を完成を目指す この番組では、なにわ男子とAぇ! groupが2グル