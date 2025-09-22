Photo: 納富廉邦 2021年に出会って以来、「ここ数年のベストバイは？」という質問に対し、ずっと私は旭工業の「スミトースター」と答えている。一見、ただの黒い四角いプレートなのに13,200円（税込）するから、なかなか買いにくいのも分かるけれど、おいしいトーストやパンが食べたいならと、とにかく勧めまくって、常に感謝され続けている。炭火焼きのパンがこんなにもおいしいとは…！