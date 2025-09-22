県警の警察犬「ウォルト」が、1歳4カ月で死んだことが分かりました。ウォルト号は8月、行方不明となっていた女性を見つけ出し、救助に貢献したとして表彰状が贈られていました。県警は、22日、直轄警察犬、ウォルト フォム ネーベルドルフ号が1歳4カ月で死んだと発表しました。こちらは8月、行方不明になっていた女性を見つけ出し、救助に貢献したとして、表彰された時のウォルト号です。大好物のサツマイモ10キロを贈