22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円安の4万5240円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては253.66円安。出来高は1302枚となっている。 TOPIX先物期近は3135.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.67ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物