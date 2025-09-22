来年の県知事選挙を巡り、県内の若手経営者らでつくる団体が現職の大石知事に2期目への出馬を要請しました。 （長崎県の飛躍を考える若手経営者の会 山口 知宏代表） 「長崎県を飛躍できるのは大石賢吾しかいないと、僕たちは確信している。ぜひ、出馬の要請をさせていただく」 大石知事に出馬を要請したのは、県内の若手経営者の有志 約70人でつくる「長崎県の飛躍を考える若手経営者の会」です。 要請では、大石知