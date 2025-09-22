22日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝147円88銭前後と、午後5時時点に比べ23銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝174円14銭前後と13銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース