国際市場の分析機構カナリス（Canalys）がこのほど発表した最新報告書によると、中南米地域での2025年4〜6月期のスマートフォン販売台数は1〜3月期より約2％増の3430万台となり、売上高上位5位のスマートフォンブランドのうち、韓国のサムスンを除くと、中国ブランドのシャオミ（Xiaomi）、レノボ傘下のモトローラ、栄耀（Honor）、伝音（Transsion）が4席を占めています。このうち、シャオミの販売台数は8％増加し、新記録となる6