ボートレース多摩川の「第32回神奈川新聞社賞」は予選3日目を終えた。3日目2、1着とリズムアップに成功したのが、大豆生田蒼（おおまめうだ・30＝埼玉）だ。3日目2号艇の2Rは2コースから丁寧に差して、道中迫る山崎聖司を抑え2着を確保。4号艇の後半8Rは4コースから内の動きを見て冷静にブイ際をズブリ。初戦のイン逃げ以来となる今節2勝目をマークした。相棒26号機は「調整して良くなっています」と着実に上昇。だが、一方