熊本空港とJR肥後大津駅をつなぐ、空港アクセス鉄道の概算事業費が410億円から610億円へ約1.5倍に増えました。 【写真を見る】「空港アクセス鉄道」事業費200億円増 費用対効果は？メリットは「定時性」「輸送力」懸念点には「利便性」 かける費用分のメリットは見込めるのでしょうか。 アクセス鉄道のルート案を見てみると 9月22日の県議会代表質問で、木村知事は。 熊本県 木村敬知事「概算事業費は410億円でした