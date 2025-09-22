幕府非公認の色街幕府公認の遊廓だった吉原ですが、利用できるのは大名や旗本、諸藩の留守居役、豪商の放蕩息子など富裕層に限られていました。よって庶民や下級武士は岡場所や宿場など、幕府非公認の色街に足を運ぶようになります。関連記事：飯盛女や湯女が遊女役。幕府公認「吉原遊郭」の強敵だった非公認遊郭「岡場所」とは？江戸時代の幕府公認「遊郭」と非公認「岡場所」の費用や遊び方の違いでは、この非公認の色街の実態は