高松市議会総務常任委員会 旧香川県立体育館の民間による再生を目指す団体が高松市議会に対し、県と県議会に協議の場を設けるよう求める意見書を出してほしいと陳情しています。22日、市議会で陳情の審査が行われました。 陳情を行ったのは、建築家らで設立した「旧香川県立体育館再生委員会」の委員長、長田慶太さんです。 高松市福岡町にある旧県立体育館について、解体の手続きをいったん保留して保存・再生の可