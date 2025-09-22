心斎橋駅近くに9月19日、「ブルーボトルコーヒー 心斎橋カフェ」（大阪市中央区南船場4）がオープンした。18日に行われた内覧会をシンガーソングライターむんむがリポート。 ブルーボトルコーヒーは2002年、アメリカ・カリフォルニア州オークランドで誕生。心斎橋カフェは、大阪エリアでは2021年に開店した「ブルーボトルコーヒー 梅田茶