日向坂46の山下葉留花が、髪をバッサリ切ったボブスタイルを披露し、ファンの間で話題を呼んでいる。【写真】髪ばっさりボブにイメチェンした山下葉留花山下は21日、自身のインスタグラムのストーリーズで「髪の毛切りました」「“ボブ下葉留花”です！」と報告。ロングヘアをばっさりとカットした姿を公開した。この投稿に対し、ファンからは「世界一可愛い」「最高です」「可愛すぎる」「似合ってる」といったコメントが