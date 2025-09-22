10月29日にリリースされる櫻坂46の13thシングルのタイトルが、「Unhappy birthday構文」に決定した。【写真】的野美青・石森璃花・井上梨名・武元唯衣インタビュー撮り下ろしカット突如公式Xに数字がランダムに映し出された動画が投稿され、ファンの中では「何かが起こる…」と話題になっていたところに、タイトル発表のティザーが公開。ティザー映像には“Happy Birthday to You”の楽曲が使用されているが、タイトルが“Un