テレビアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』の放送時期が2026年に決定し、黄玲琳役を石見舞菜香、朱慧月役を川井田夏海が担当することが22日、発表された。あわせてティザービジュアル第2弾と玲琳・慧月のキャラクターボイスを使用した解禁映像が公開された。【画像】かわいい！玲琳の美文字に嫉妬し赤面する彗月…キャラクター原案・尾羊英氏お祝いイラスト本作は、中村颯希氏とイラスト・ゆき哉