YouTube動画「【家での過ごし方】小学生のだらだら時間、心配？それとも必要？」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、家庭でダラダラと過ごす小学生への向き合い方について語った。動画の冒頭では、視聴者から寄せられた「小6の息子が学校・スポーツ・宿題はこなすものの、それ以外は家でYouTubeやゲームばかり」という相談を紹介しつつ、「親としては無駄に感じてしまうが、どうサポートすれ