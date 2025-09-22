Ｇ−ＤＲＡＧＯＮが、今年５月にソールドアウトを記録した東京・大阪公演に続き、１０月２０日（月）、２１日（火）に京セラドームへ「Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ２０２５ＷＯＲＬＤＴＯＵＲ［Üｂｅｒｍｅｎｓｃｈ］」のアンコール公演として、再び大阪に戻って来る。今年３月、韓国から幕を開けた「Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ２０２５ＷＯＲＬＤＴＯＵＲ［Üｂｅｒｍｅｎｓｃｈ］」は、これまでに１５都市・３０公演を