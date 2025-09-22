◇パ・リーグソフトバンクーオリックス（2025年9月22日みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手（36）が、約5カ月ぶりに1軍昇格し、「2番・DH」でスタメン出場。復帰後初打席はフルカウントまで持ち込んだが、先発・エスピノーザのツーシームに手が出ず、6球で見逃し三振だった。3回の第2打席は2球で追い込まれ、ナックルカーブにバットが空を切り3球三振に終わった。4月11日の右脛骨（けいこつ）骨挫傷で