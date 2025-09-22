3日は「秋分の日」。夏の暑さも落ち着き、本格的な秋がやってきます。そんな中、各地で“夏と秋の味覚”詰め放題のイベントに行列ができています。茨城・常総市の「道の駅 常総」では、新米に関するイベントがあるということで、ずらっと長蛇の列ができていました。その先にあったのは、収穫したばかりの茨城県産のコシヒカリ。道の駅 常総・西村陽太さん：本日は80kgほど用意しておりますので、皆さまにお楽しみいただければなと