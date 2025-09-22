俳優遠藤憲一（64）が22日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。長年の夢を明かした。遠藤は「約束したプロデューサーがいるんで、見てもらうのが目標。日常のサスペンスみたいなのが好きなんですよ」とドラマの脚本を記したノートを公開。7年間脚本を執筆していることを告白した。遠藤は、大家族の母親が失踪するというサスペンスを執筆しており「人を感動させたいんだろうね、きっとね。もちろん俳優がメインなんだけ