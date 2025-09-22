JR東海道線は9月22日、豊橋ー蒲郡間で運転を見合わせていましたが、午後6時24分頃に再開しました。運転見合わせとなった理由について、JR東海によりますと、西小坂井ー豊橋間で線路内にあった自転車と列車が衝突したためだということです。