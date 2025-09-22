大相撲秋場所9日目、石川県津幡町出身の横綱・大の里は若元春を下し、勝ち越しです。全勝の横綱・豊昇龍を1敗で追いかける大の里は、前頭4枚目・若元春との対戦です。大の里は立ち合いで一瞬体を泳がされますが、すばやい身のこなしで向き直ると右を差して一気に若元春を土俵際へ。そのまま寄り倒しで勝ち、9日目で勝ち越しを決めました。10日目は、先場所優勝の前頭5枚目・琴勝峰と対戦します。