秋晴れとなったきょう、村山市の小学生が自分たちで植えた県のブランド米、つや姫と雪若丸の稲刈りを行いました。 【写真を見る】「お米を大切に食べる」収穫の秋児童が自分たちで育てた稲を刈り取り（山形・村山市） 村山市立戸沢小学校では、毎年5年生が授業の一環として米作りから販売までを学んでいます。今年は、地元の農家の人の力を借りて県のブランド米であるつや姫と雪若丸の栽培を行ってきました。 きょうは5年生10