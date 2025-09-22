９月２２日午前、滋賀県大津市の国道１号と西大津バイパスが接続する地点近くで、高架カーブの側壁に大型バイクが衝突し、運転していた男性が地面に転落する事故が発生しました。男性は、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察や消防によりますと、２２日午前９時４５分ごろ、大津市横木の国道１号から西大津バイパスへ進入する高架カーブの側壁に、大型バイクが衝突しました。大型バイクを運転していた男性は、約１０