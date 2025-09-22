俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が勾留期限を迎えた２２日、麻薬取締法違反の罪で東京地検に起訴された。清水被告は昨年７月ごろ、東京・杉並区の自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑いで今月３日に逮捕された。家宅捜索の際、自宅で大麻を含有する植物片０．４グラムを所持したとして同日、再逮捕された。家宅捜索では、テーブル上にあった大麻のような植物片、吸引に使うとみられる巻き紙などが押収された。清水被告