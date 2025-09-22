終戦後、57万人以上の日本人が旧ソ連に強制連行され過酷な労働などによりおよそ5万5000人が命を落としたといわれています。過酷な「シベリア抑留」を経験した2人の証言です。 防寒具に身を包んだ復員兵。戦後も多くの日本人が極寒のシベリアに抑留されていました。「多くの人が亡くなった最初の冬にな」「米粒というものを食ったことなかった。」「命がけや」飢えと、寒さと、重労働。終戦後も終わることのなかった”戦争”がそ