◆東都大学準硬式秋季リーグ戦１部中大１２―０専大１回戦（１８日・スリーボンドスタジアム八王子）中大が専大を投打で圧倒し、７回コールドで初戦を制した。序盤は専大先発の竹村健太（４年＝星陵）に抑えられていた打撃陣が、４回以降爆発、相手の拙守も絡めて得点を重ねた。４回に一挙５点を奪う猛攻の起爆剤となった４番山口剛大（３年＝大崎）は「今日の試合はチーム全員で繋いで点を取ることができたのでよかったで