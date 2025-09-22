全日本大学野球連盟は２２日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。ともに大学日本代表の東北福祉大・桜井頼之介投手と日大・谷端将伍内野手らが新たに加わり、計９７人になった。東北福祉大・桜井は最速１５１キロを誇る右腕。６月の全日本大学野球選手権では同部を７年ぶり４度目の優勝へ導き、大会最優秀投手に輝いた。今季から東都２部に所属する日大・谷端は９日の東農大戦でサイクル安打を達成するなど、打撃