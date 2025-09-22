長崎市のアミュプラザ長崎新館2階で開催中の作品展。 展示されているのは、帽子をかぶったオシャレなクマや、 ビビッドカラーが目を惹くモナリザなど、色鮮やかな作品が約30点。 世界中でも注目を集める「キメコミアート」です。 木を彫った溝に布を入れ込む日本の伝統技法「木目込み」から発想を得た新アートで、 会場では、生みの親であるイワミズ アサコさんと実際に体験するワ