◆パ・リーグ日本ハム０―２ロッテ（２２日・エスコンフィールド）プロ初の中４日で先発した伊藤大海投手が７回７安打１０３球２失点の力投を見せるも打線の援護がなく７敗目を喫した。「中４日での登板でしたが、体調は特に気になりませんでした。ただ１発で先制点を与えてしまったことが悔やまれます。その後も出塁を許してしまい、攻撃へ流れを引き寄せられず悔しい気持ちです」と振り返った。初回には１５４キロをマークす