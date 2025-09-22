巨人・戸郷翔征投手が２２日、２年ぶりの自身４連勝と鬼門マツダでの今季初白星を誓った。先発する２３日の広島戦（マツダスタジアム）に向け、ジャイアンツ球場で最終調整。９月はここまで３戦３勝と意地を見せており「１点でも少なく、勝ちに貢献できれば一番。チームとして本当に苦しい状況が続いてますけど、いい状況に変えられれば。何とか２位に向けて前を向いてやっていくしかない」と闘志を燃やした。６回２失点、１２