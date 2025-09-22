トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米国防総省は21日までに、政府が承認していない重要情報を報じた記者に対し、取材許可証を取り消す可能性があるとする指針を新たに示した。複数のメディアが伝えた。トランプ米政権の「報道弾圧」だとしてメディア各社は一斉に反発した。ロイター通信によると、国防総省は19日付文書で「説明責任と公共の信頼を促進するため引き続き透明性確保に取り組む」と強調。トラン