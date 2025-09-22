「手話の日」に合わせ、シンボルカラーの青色に照らされた東京都庁＝22日午後、東京都新宿区6月に成立した手話施策推進法が定める「手話の日」を23日、初めて迎える。手話による意思疎通の大切さへの理解を広めようと、シンボルカラーの青色で建物をライトアップするイベントが同日を中心に全国各地で開催。11月には聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」が国内で初めて開かれる。自治体などが役所や建物、橋をライ