日産自動車は、最新のAIが繁華街の一般道路の状況を判断して運転支援を行う最新技術を公開しました。公開されたのは、「次世代ProPILOT」と呼ばれる技術で、試作車によるデモンストレーションが歩行者や車などの通行が多い銀座の一般道路で行われました。11個のカメラが撮影した映像をもとに、AIが0.1秒ごとに状況を認識・解析して判断し、運転を助けてくれます。横断歩道も人が渡るのを待ってから進んでいました。また、通常のカ