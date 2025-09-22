金沢駅前の金沢都ホテル跡地について、文化観光施設を内包する官民複合ビルを目指す方針であることが明らかになりました。金沢市の村山市長は、21日、馳知事と岡田直樹参院議員と共に、都ホテル跡地を所有する近鉄不動産の倉橋孝壽 社長らと現地を視察した後、懇談したということです。2025年7月に高さ制限などの規制を受けない「都市再生緊急整備地域」に指定された都ホテル跡地。 近鉄不動産側からは、日本海側随一の高さの官