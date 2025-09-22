SKY−HI（38）がCEOを務める芸能事務所BMSGの3組目となるボーイズグループ「STARGLOW（スターグロウ）」が22日、都内でプレデビュー記者会見に出席した。オーディション「THE LAST PIECE」で選ばれた、ADAM（20）TAIKI（18）RUI（18）GOICHI（18）KANON（19）による平均年齢18・6歳の5人組グループ。SKY−HIは「とてつもなくかっこいいです。言語化しがたいオーラ、カリスマ性に至るまで、BMSGの掲げてきた理想像を全部体現してく