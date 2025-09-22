バスケットボール男子のＢリーグが２０２５―２６年シーズン開幕を前に、各チームの代表者が２２日、都内で行われた会見に出席。富永啓生（北海道）が大胆な目標を掲げた。愛知・桜丘高校卒業後からＮＢＡ入りを目指し渡米し、昨季はＮＢＡ下部のＧリーグでプレーした。６月からチームに加入したが、「オフェンスでチームに勢いを与えたい、３点シュート確率５０％を達成したい」と宣言。「自信はあるし、アテンプトも増えてく