お笑いタレント／越前屋俵太さん お笑いタレントの越前屋俵太さんらが22日、高松市の高校を訪れ、香川県の「おむすび山」について講演しました。 香川県にはおむすびのような形の山が点在しています。 その謎について高松第一高校で講演したのは人気番組、「探偵！ナイトスクープ」の「探偵」を務めたことがある越前屋俵太さん、香川大学の「地質博士」こと、長谷川修一特任教授。 京都大学の「岩石博