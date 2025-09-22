新スタジアム建設への署名を呼び掛ける宮本恒靖JFA会長 日本サッカー協会の宮本恒靖会長が岡山での新スタジアム建設に向けた署名活動に参加しました。6月から行われた署名活動はラストスパートを迎えています。 9月19日、JR岡山駅前で新スタジアム建設への署名を呼び掛けたのは、元サッカー日本代表で日本サッカー協会の宮本恒靖会長です。 宮本会長はボランティアスタッフら約20人ととも