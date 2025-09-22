栗を拾う児童三豊市高瀬町上麻 ここ数日でようやく秋の訪れを感じた、という人も多いんじゃないでしょうか。そうした中、香川県三豊市の小学生が22日、秋の味覚・栗を収穫しました。 栗の収穫を体験したのは三豊市の麻小学校の4年生です。トングを持って学校の近くの山へ。いざ、栗の収穫スタートです。 栗のイガが茶色になる前の緑色のものが狙い目です。木から落ちたばかりで鮮度が高いそうです。