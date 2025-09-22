卓球・岡山リベッツの田添響監督兼選手と白神宏佑総監督が小学校を訪問 卓球・Tリーグ岡山リベッツの監督らが地域の小学校を訪れ、子どもたちに夢を持つことの大切さなどを教えました。 岡山市中区の竜之口小学校を訪れたのは卓球・岡山リベッツの田添響監督兼選手と白神宏佑総監督です。 2人は竜之口小学校の6年生約70人に、プロ選手の打つボールを体感してもらったり、ラリーをしたりしながら