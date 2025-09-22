遺族代表の男性「母の最期を見たのはあなたです。やめてとか痛いとか言っていませんでしたか？」青木被告「黙秘します」事件があったのは2023年5月25日。中野市で散歩中だった女性2人と、駆けつけた男性警察官2人のあわせて4人が、ハーフライフル銃やナイフで殺害されました。殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは、中野市江部の農業、青木政憲被告（34）です。この裁判の争点は、青木被告の刑事責任能力の程度と量刑です