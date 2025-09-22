きょう午後4時20分ごろ、川崎市川崎区伊勢町の公園で「木刀のようなもので子どもが叩かれた」と保護者から110番通報がありました。警察によりますと、ボール遊びをしていた小学2年生の男の子3人が男に棒のようなもので腕や足などを叩かれたということです。男は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。逃げた男は▼70〜80歳くらい、▼白の帽子、▼青いジャージ姿だということです。